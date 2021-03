Monza, Brocchi: «Fa male perdere così. Sono arrabbiato»

Cristian Brocchi, allenatore del Monza, ha parlato al termine del match perso contro il Venezia: le sue dichiarazioni

PRESTAZIONE – «Non ha funzionato l’approccio, siamo partiti molto male. È un peccato perché avevo avvisato i ragazzi, avevano preparato la gara in maniera più aggressiva, ma l’approccio è stato sbagliato. La partita si è messa subito male, abbiamo preso due gol a difesa schierata. Dopo diventa tutto difficile, loro si chiudevano e giocavano di ripartenza. La gara si è incanalata nella maniera sbagliata».

COME RIPARTIRE – «Servirà quello che abbiamo già fatto in altre situazioni, ma la cosa che deve essere chiara a tutti è che bisogna andare in campo con la giusta aggressività e attenzione. Non si parla di un discorso tecnico, ma di forza caratteriale».

CRISI – «Quello che chiedo a tutti è creare positività nell’ambiente. Fa male, io sono il primo ad essere arrabbiato. Fino ad oggi abbiamo fatto un buonissimo campionato, ora ci sono otto finali da giocare. L’errore più grande che si può fare è quello di rovinare quel qualcosa di immenso che stiamo cercando di fare. Dobbiamo essere una grande famiglia e remare tutti uniti per raggiungere un sogno da realizzare, ma si conquisterà solo con tanta fatica e unione».