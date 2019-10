Monza, media punti da record: meglio solo la Juventus

La squadra allenata da Brocchi è prima nel Girone A e sta vivendo un inizio di stagione da record

Il Monza vola sulla ali dei risultati. La squadra di Berlusconi e Galliani sta battendo record su record in questa stagione. Primo tra tutti quello dell’imbattibilità in trasferta, mai in quasi 100 anni di storia il club era riuscito a vincere sei partite in trasferta.

Tra l’altro la squadra allenata da Brocchi ha una media punti migliore delle squadre di Serie A, eccetto la Juventus (2,71 per i bianconeri e 2,67 per i biancorossi). Non finisce qui, il Monza ha anche la miglior differenza reti dalla Lega Pro alla Serie A: 14 i gol siglati e solo 4 subiti.