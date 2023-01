Monza, Palladino: «Questa è la Serie A, non mi è piaciuto che abbiamo smesso di giocare»

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato al termine del match contro la Cremonese. Le sue dichiarazioni

PAROLE – «Tenevo tanto a questa partita perché sapevo che la Cremonese poteva metterci in difficoltà. I ragazzi sono stati perfetti nei primi 60-65′, siamo andati in vantaggio e sembrava avessimo la partita in assoluto comando e invece ci siamo abbassati un pochettino, anche per merito dellaa Cremonese che ci ha messo in difficoltà. Questa è la Serie A, non mi è piaciuto che abbiamo smesso di giocare e poi ovviamente abbiamo sofferto i traversoni perché ci siamo abbassati tanto. Dobbiamo essere tutti soddisfatti perché abbiamo fatto una grandissima parttia, mi è piaciuto soffrire con i ragazzi e ho perso dieci anni di vita. Questa è la vittoria dei ragazzi».