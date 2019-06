Morace: «L’Italia femminile può disputare un buon Mondiale»

Carolina Morace, ex coach del Milan femminile, ha parlato del Mondiale delle Women che si avvicina: le sue parole

Mancano 4 giorni all’esordio dell’Italia femminile nel Mondiale di Francia. Di questo ha parlato Carolina Morace, ex coach del Milan, ai microfoni di Sky.

PROBLEMA – «Il principale problema sarà la mancanza di esperienza delle nostre calciatrici e il fatto che non sono abituate a giocare in stadi pieni di gente, ma sono convinta che l’Italia abbia un gruppo forte e questo a volta fa la differenza».

OBIETTIVO – «Considerato che passano il turno le prime due del girone e le quattro migliori terze, le azzurre possono farcela e già questo potrebbe essere un buon risultato. Secondo me hanno le carte in regola per disputare un buon Mondiale e per superare il primo turno».

CRESCITA CALCIO ITALIANO – «Il campionato è diventato più competitivo e vi prendono parte le grandi società, dalla Juventus al Milan passando per l’Inter neopromossa. Poi, perché siamo passati da formazioni che si allenavano tre volte a settimana come all’inizio degli anni 2000 a squadre composte da professioniste come adesso».

MONDIALE IN ITALIA – «Partecipare ad un Mondiale è qualcosa di importante, ma non deve essere un punto d’arrivo. A me farebbe piacere che primo o poi l’Italia un Mondiale o un Europeo lo organizzasse. È il tempo che ci svegliamo e che proviamo ad ospitare una manifestazione di questo livello».