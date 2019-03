Moratti, appello a Inter e Milan: «Non abbattete San Siro»

Massimo Moratti, ex numero uno dell’Inter, ha parlato del nuovo stadio milanese e del possibile abbandono di San Siro

Nuovo San Siro? Massimo Moratti e tantissimi tifosi non ne vogliono sentire nemmeno parlare. Milan e Inter pensano al nuovo stadio e avanza l’ipotesi della costruzione di un nuovo impianto con la demolizione del Meazza. L’ex presidente dell’Inter ha parlato a Il Giorno e ha lanciato una sorta di appello ai due club: «Mi dispiace che si stia pensando di abbattere San Siro: primo per la visibilità e la comodità dell’impianto, sembra di essere ad un cinema o ad un ristorante, la partita te la vedi benissimo, come fossi nel salotto di casa; secondo per una questione di tipo sentimentale. Qui non parliamo solo di una struttura sportiva ma di qualcosa che fa parte della storia di Milano e dei milanesi».

Massimo Moratti ha aperto le porte alla costruzione di un nuovo stadio ma spera che San Siro non venga abbattuto: «E’ comprensibile pensare a un nuovo stadio. È giusto che ci sia la libertà di decidere pensando al proprio business, perché non sempre il cuore prevale sul portafoglio. Anch’io in un determinato momento ho tentennato, con dei cinesi pronti a investire su un nuovo impianto ma la tentazione durò una mattinata, a loro interessava solo lo stadio. Io eviterei di demolire San Siro. E questo perché anche avere due stadi male non fa. Se hai due proprietà, quell’impianto da 60mila posti sarà sempre tutto nuovo e può cambiare faccia più velocemente».