Morte Maradona, l’ex presidente Ferlaino: «Ha dato tanto a Napoli, c’è solo da piangere»

Il cordoglio di Corrado Ferlaino per la morte di Diego Armando Maradona

Corrado Ferlaino è stato il presidente del Napoli degli scudetti e con esso anche di Diego Armando Maradona. E l’ex presidente azzurro, ai microfoni di SkyTG24, ha lasciato il suo messaggio di cordoglio per la morte del Pibe de Oro.

«Maradona è stato tanto per Napoli e per il Napoli. Io sono napoletano e come tutti i napoletani piangiamo e basta. Maradona, ha dato tanto a Napoli ed anche a me. Lui è stato male parecchie volte ma ha sempre superato le crisi. Questa volta no, c’è solo da piangere».