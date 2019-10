Morte Morosini: assolti i tre medici imputati per omicidio colposo dopo la tragedia del calciatore consumatasi in campo

Piermario Morosini non trova pace. Lo sfortunato centrocampista si accasciò in campo durante un Pescara–Livorno di Serie B, nel 2012. Vennero condannati per omicidio colposo tre medici.

Vito Molfese, Manlio Porcellini ed Ernesto Serafini questi i nomi dei tre medici, come riportato da Tuttosport. La Corte d’Appello di Perugia, oggi, li ha assolti. Vito Molfese era stato condannato ad un anno di reclusione, otto mesi a testa, invece, per Porcellini e Serafini.