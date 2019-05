Moses apre all’Inter: «Lascio il Fenerbahce voglio nuova avventura»

Moses, obiettivo di mercato dell’Inter, ha aperto alla partenza dal Fenerbahce: «Non voglio rimanere un’altra stagione»

Moses-Inter è un binomio che nelle ultime settimane ha iniziato a circolare sempre più frequentemente tra gli addetti ai lavori. Il portale turco Fanatik riporta una confidenza del giocatore nigeriano, attualmente in prestito al Fenerbahce, in merito al proprio futuro: «Ho fatto una bella esperienza qui, ma non voglio rimanere un’altra stagione. Sto per lasciare il Fenerbahce, voglio vivere una nuova avventura nella mia carriera».

Un indizio concreto di un possibile approdo all’Inter. Antonio Conte, infatti, è un grande estimatore delle qualità del nigeriano e lo ha richiesta a Marotta.