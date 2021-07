Mourinho critica Southgate: «Non capisco i cambi. E poi Saka rigorista...»

José Mourinho ha criticato alcune scelte fatte dal ct Gareth Southgate durante la finale di Euro 2020 contro l’Italia

José Mourinho ha criticato alcune scelte fatte dal ct Gareth Southgate durante la finale di Euro 2020 contro l’Italia.

RASHFORD E SANCHO – «Il primo punto che per me è stato il più difficile da capire dal punto di vista dell’allenatore è quello dei cambi di Walker e Henderson per Rashford e Sancho. Prima di un corner in difesa perdi due buoni difensori e li sostituisci con due giocatori freddi, non difensori. In quell’occasione l’Inghilterra poteva perdere la partita. Quindi questa è la prima cosa che davvero non sono riuscito a capire».

RIGORE SAKA – «Poi, la decisione dei rigoristi. Penso sia una cosa davvero difficile lasciare Saka come ultimo a tirare. Penso che sia troppo per un ragazzino avere tutto sulle spalle in questo momento. Vorrei chiedere a Gareth perché i giocatori che dovrebbero esserci, non ci sono. So che Gareth non direbbe mai che un giocatore A e uno B si sono tirati indietro, ma mi è stato detto al 100% con certezza che un giocatore che poteva essere in questa squadra e non c’era era perché nella semifinale della Coppa del Mondo avrebbe dovuto tirare un rigore e si è rifiutato».