Mourinho: «Futuro? Ecco che tipo di scelta farò». Il tecnico portoghese parla di quello che succederà nella prossima stagione

Intervistato da Sky Sport News a margine delle prove del GP di Monaco, José Mourinho ha parlato del suo futuro: «Onestamente non lo so. L’unica cosa che so è che non posso essere emotivo. Devo essere razionale. Non devo fare una scelta solo perché voglio lavorare, devo scegliere il progetto giusto per me, le giuste motivazioni. Voglio diventare più forte che mai, sto studiando tanto, sto lavorando tanto coi miei collaboratori per diventare una grande squadra ed essere pronti a fare di nuovo grandi cose. Per cui devo pensare, fare delle analisi e prendere la decisione giusta».

REAL MADRID – «Un mio ritorno al Real Madrid in futuro? Non parlo di ipotesi. Hanno deciso di aprire un nuovo ciclo con un altro allenatore».