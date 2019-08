Mourinho in lacrime: «Mi manca il calcio» – VIDEO

Mourinho in lacrime: l’allenatore portoghese non trattiene il pianto parlando del suo momento lontano dal calcio – VIDEO

Jose Mourinho non siede su una panchina da quando è stato esonerato dal Manchester United. Il portoghese è stato accosta al Newcastle, ma anche alla Juve in questa finestra di mercato.

«Mi stavo divertendo finché non è diventata una cosa seria. È stata una cosa seria finora, e adesso che mi sono fermato invece di godermela mi manca», ha detto in lacrime in un’intervista.