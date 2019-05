José Mourinho è stato proposto alla Juventus. Jorge Mendes ne ha parlato con Agnelli: ecco come stanno le cose

Ancora affari tra Jorge Mendes e la Juventus? Il procuratore portoghese avrebbe offerto José Mourinho alla Vecchia Signora. I bianconeri devono sciogliere il nodo relativo all’allenatore. Agnelli ha stoppato tutto in attesa dell’incontro con Massimiliano Allegri ma i continui ritardi dell’incontro con il presidente Andrea Agnelli aumentano voci e aumentano la tensione.

Secondo Il Corriere dello Sport, Jorge Mendes ha proposto la pazza idea José Mourinho come alternativa ad Allegri. Agnelli però, almeno per il momento, frena. La proposta non è stata valutata come positiva perché Mou è ritenuto ‘troppo interista‘ (basta ricordare il segno del triplete mostrato ai tifosi bianconeri che lo insultavano nell’ultimo Juve-Manchester United) e l’idea è stata declinata.