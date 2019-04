Mourinho svela il motivo della rottura con Pogba: la causa è una Rolls Royce

Mourinho rivela l’aneddoto che ha portato alla rottura con il francese: «Pogba ha abbandonato la squadra per andarsene in Rolls Royce»

Josè Mourinho ha confessato al Daily Mail il motivo del rapporto problematico con Paul Pogba. Il fulcro della discordia sembra essere stata una Rolls Royce: «Giocavamo una partita non lontano da Manchester, a circa 30 km e un giocatore mi chiese di tornare a Manchester per conto suo e non in pullman con la squadra. Gli dissi che se fossimo stati a Londra avrebbe avuto senso, ma visto che eravamo vicini era un altro conto. Lui ha insistito e dopo aver vinto la partita me l’ha chiesto nuovamente».

Mourinho prosegue: «Io ero felice per la vittoria e ho ceduto, ma gli ho detto almeno di salire sul pullman e di dire al suo autista di riprenderlo a 10 Km dallo stadio. Dopo questa risposta non era felice per niente nello spogliatoio, e dopo esser tornato dalla conferenza stampa verso il bus, è apparso lui in una Rolls Royce col suo autista. Visto che la macchina era nuova, sua Eccellenza se ne voleva andare in Rolls Royce, che ci potevo fare?».