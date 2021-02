Mourinho: «Sono ottimista perché resto il numero uno» – VIDEO

Il tecnico del Tottenham Jose Mourinho ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il West Ham. Queste le sue parole

IL MIGLIORE – «Un gruppo è in crisi quando non lavora con compattezza alla ricerca del risultato. Non la chiamerei crisi ma solo una striscia di brutti risultati. E’ ovvio che stiamo perdendo troppe partite. A volte i risultati derivano da una serie di fattori ma il mio metodo di lavoro e quello dei miei collaboratori non sono secondi a nessuno».