Moviola Fiorentina-Spal: Orsato dà e poi annulla un rigore con il VAR agli ospiti

Tutti gli episodi dubbi e discussi della 32ª giornata di Serie A. Moviola Fiorentina-Spal: rigori, espulsioni, Var. Ecco le decisioni dell’arbitro Orsato

Momenti concitati durante Fiorentina–Spal, sfida della 32ª giornata di Serie A in corso di svolgimento. L’arbitro Orsato, attorno al minuto 9, ha concesso (dopo qualche secondo) un calcio di rigore agli ospiti per un contatto in area tra il difensore Vitor Hugo e il difensore Felipe. Moviola Fiorentina-Spal: ecco gli episodi.

Orsato ha concesso il penalty ma dopo un paio di minuti è tornato sui suoi passi grazie al VAR. Il fischietto di Montecchio Maggiore ha annullato la concessione del calcio di rigore perché, poco prima del fallo su Felipe, lo stesso difensore della Spal aveva commesso un fallo su Pezzella. Corretta la decisione dell’arbitro Orsato che ha annullato il calcio di rigore e ha decretato un calcio di punizione per la Fiorentina.