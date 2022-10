L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 3ª giornata di Champions 2022/23: moviola Juve Maccabi

L’episodio chiave della moviola del match tra Juve e Maccabi, valido per la 3ª giornata della Champions 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Scharer.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

64′ Gol annullato Vlahovic – Il serbo salta in dribbling Cohen e deposita in rete. Per Scharer (e il controllo del VAR) è fuorigioco. Gol annullato.