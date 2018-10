Moviola Juventus-Young Boys, gli episodi più discussi della seconda gara di Champions League

La moviola di Juventus-Young Boys che si sta disputando adesso all’Allianz Stadium di Torino. A dirigere la gara è il russo Sergei Karasev.

Nel primo tempo gara piuttosto tranquilla, con la Juventus in controllo della gara dopo la doppietta di Paulo Dybala. Il primo gol è nato da uno splendido lancio di Bonucci in profondità, con la Joya che parte in posizione regolare e con un piatto al volo supera il portiere dello Young Boys. Al 33′ l’argentino si ripete accomodando in rete una respinta sbagliata di Von Ballmoos su un gran tiro di Matuidi.

Nel secondo tempo primo importante episodio da moviola nella gara. Dopo appena 4 minuti negato un gol solare alla squadra di Massimiliano Allegri. Fallo nettissimo di Von Bergen su uno scatenato Paulo Dybala in area di rigore, che sembrava già netto senza replay. In assenza della Var, che entrerà ufficialmente l’anno prossimo in Champions League, l’arbitro Karasev lascia inspiegabilmente correre. Successivamente, dopo il terzo gol di Dybala, arriva un’espulsione ai danni degli svizzeri. Mohamed Camara entra prima durissimo su Mandzukic al 75′, e poi si ripete 3 minuti dopo con una manata su Dybala: doppio giallo ed espulsione per il centrale giallonero.