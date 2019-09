L’episodio chiave del match valido per la sesta giornata di Serie A 2019/20: moviola Lecce Roma

Lecce-Roma sarà arbitrata da Rosario Abisso della sezione di Palermo, assistenti Di Iorio e Bresmes, quarto uomo Baroni, VAR Guida e AVAR Fiorito.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

All’ottavo minuto la Roma reclama un calcio di rigore per fallo di mano di Lucioni. L’arbitro, dopo un breve consulto col Var, opta per far proseguire il gioco. Decretato involontario il tocco.