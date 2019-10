L’episodio chiave del match valido per le qualificazioni ad Euro 2020: moviola Liechtenstein Italia

L’episodio chiave della moviola del match tra Liechtenstein e Italia valido per le qualificazioni ad Euro 2020. Dirige la sfida l’arbitro lettone Treimanis.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

49′ Rigore non dato all’Italia – Belotti trattenuto vistosamente in area di rigore. L’arbitro non ravvisa irregolarità. Mancini protesta