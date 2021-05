Moviola Portogallo Italia Under 21: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per i quarti di finale dell’Europeo Under 21: moviola Portogallo Italia Under 21

L’episodio chiave della moviola del match tra Portogallo e Italia Under 21, valido per i quarti di finale dell’Europeo Under 21. Dirige la sfida l’arbitro francese Francois Letexier.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Partita spigolosa ma nessun evento degno di nota nei primi 45′ a Lubiana; l’arbitro francese Letexier non ha dimostrato molto polso, lasciando correre qualche contrasto particolarmente energico ma nessuno di questi si è verificato in zone nevralgiche del campo.