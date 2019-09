MOVIOLA Roma Atalanta: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la quinta giornata di Serie A 2019/20: moviola Roma Atalanta

A dirigere la gara dell’Olimpico tra Roma e Atalanta sarà Irrati della sezione di Firenze. Passeri e Mondin saranno invece gli assistenti. Quarto uomo Giua, mentre a Var ed Avar sono stati assegnati rispettivamente Banti e Ranghetti.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Gara piuttosto facile da dirigere per Irrati. Non si segnalano particolari episodi in cui il direttore di gara è stato costretto a verificare tramite immagini.