MOVIOLA Torino Lecce: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la terza giornata di Serie A 2019/20: moviola del match tra Torino e Lecce

A dirigere la gara dello stadio Olimpico tra Torino e Lecce sarà il signor Antonio Giua, della sezione di Olbia, coadiuvato dagli assistenti Ranghetti ed Imperiale. A gestire la sala VAR ecco Di Paolo, Nasca agirà all’AVAR. Quarto uomo Marinelli.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

15′ Belotti abbattuto – L’attaccante granata si invola verso la porta, Rossettini lo trattiene e lo butta giù. L’arbitro lo sanziona con un cartellino giallo, ma Belotti reclama la massima punizione.



53′ – Gol annullato a Belotti – Dura pochi secondi la gioia dello stadio Grande Torino. Dopo un consulto con il VAR, viene confermata la segnalazione di fuorigioco sul gol di Belotti.

56′ Rigore per il Torino – Tabanelli stende Zaza in area di rigore, Giua non ha dubbi e indica il dischetto.

96′ Rigore non concesso al Torino – Giua valuta regolare il contatto in area tra Rispoli e Belotti