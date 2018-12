Moviola e Var Empoli-Sampdoria: gli episodi arbitrali più discussi del match valido per la 17ª giornata della Serie A 2018/2019

Moviola e Var Empoli-Sampdoria: gli episodi arbitrali della partita valida per il 17° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Castellani’ di Empoli, si sfidano la squadra di Iachini e quella di Giampaolo; toscani appena fuori dalla zona retrocessione con 16 punti, Samp (23) a ridosso dei posti validi per l’Europa. A dirigere la sfida è l’arbitro Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo; gli assistenti sono Peretti e Mastrodonato, Massimi è il quarto uomo. Al Var c’è Sacchi assistito da Carbone (Avar). Calvarese ha già diretto in un’altra occasione la sfida tra azzurri e blucerchiati: nel maggio 2015 (penultima giornata del campionato) quando al ‘Castellani’ le due squadre pareggiarono per 1-1.

Al 10′ Caputo viene atterrato in area di rigore e secondo Calvarese, grazie al Var, è calcio di rigore.

Al 6′ Quagliarella segna il gol del vantaggio blucerchiato, ma il gol è stato annullato per posizione di offside! Decisivo l’intervento del Var