Moviola e Var Lazio-Cagliari: gli episodi arbitrali più discussi del match valido per la 17ª giornata della Serie A 2018/2019

Moviola e Var Lazio-Cagliari: gli episodi arbitrali della partita valida per il 17° turno della Serie A 2018/2019. Allo Stadio Olimpico di Roma, i biancocelesti di Simone Inzaghi ricevono la squadra di Rolando Maran; Lazio quinta con 25 punti e alla ricerca di una vittoria che manca da oltre un mese, Cagliari (17) per tenersi lontano dalla zona retrocessione. A dirigere la sfida è l’arbitro Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo; Vivenzi e Gori sono gli assistenti, Minelli in quarto uomo. Al Var c’è Guida con Di Vuolo (Avar). Manganiello è alla prima direzione del confronto tra biancocelesti e rossoblù: 3 precedenti per la Lazio (2 vittorie e una sconfitta), 7 con il Cagliari (4 vittorie, u pareggio e 2 sconfitte).

Lazio in vantaggio di due reti a zero contro il Cagliari nel lunch-match del turno pre-natalizio di Serie A. Decisamente un’altra Lazio contro un Cagliari mesto, sotto di 2-0 dopo appena venti minuti di gioco. In entrambe le occasioni i due marcatori delle reti, sia Sergej Milinkovic-Savic che Francesco Acerbi, si trovavano in posizione regolare al momento del tap-in decisivo quindi il Var non ha potuto fare altro che convalidare le due reti.

Dopo una prima parte del piuttosto corretta e scevra di episodi arbitrali, il primo cartellino giallo della partita arriva al 59’ minuto con Manganiello che estrae il primo cartellino giallo ai danni di Faragò. Episodio dubbio poco dopo in area di rigore della Lazio, braccio largo di Radu che tocca il pallone, ma Manganiello e il Var non rilevano gli estremi per il calcio di rigore.