Moviola e Var Parma-Roma: gli episodi arbitrali più discussi del match valido per la 19ª giornata della Serie A 2018/2019

Moviola e Var Parma-Roma: gli episodi arbitrali della partita valida per il 19° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Tardini’, la squadra allenata da Roberto D’Aversa riceve quella di Eusebio Di Francesco nell’ultimo turno del girone d’andata. Parma (25 punti) a metà classifica e reduce dalla vittoria di Firenze; Roma (27) a ridosso delle posizioni valide per l’Europa. A dirigere la sfida è l’arbitro Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo; gli assistenti sono Di Liberatore e Tonolini, il quarto uomo è Piscopo. Al Var c’è Mazzoleni con Bindoni (Avar). Con Manganiello, sia Parma che Roma vantano due precedenti: bilancio di una vittoria e un pareggio per i gialloblù e di due vittorie per i giallorossi.