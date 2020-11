L’episodio chiave del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Verona Benevento

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

71′ Proteste Benevento per un rigore – Lapadula si incunea in area e cade dopo un tocco di Tameze. Tante proteste del Benevento, ma l’arbitro non va neppure a rivedere l’azione al Var. Il tocco sembra esserci.