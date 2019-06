Muriel Atalanta: aumentare sia la qualità che la quantità per Gasperini

Muriel è un obiettivo dell’Atalanta. Il colombiano sembra rispondere perfettamente alle esigenze tecniche di Gianpiero Gasperini

Per Luis Muriel sarà sfida tra Atalanta e Milan. Indipendentemente dalla permanenza di Zapata o meno (per cui è già pronto il rinnovo), la Dea vuole costruire una rosa tanto forte quanto profonda per affrontare la Champions.

Per fare rifiatare l’ex Napoli, Muriel sarebbe un innesto di grande qualità: porterebbe esplosività e freschezza. Per Gasperini sarà poi interessante anche valutare situazioni tattiche per far coesistere, nel caso, i due attaccanti insieme. Di certo, Muriel sarebbe il segnale della volontà di costruire una rosa profonda.