Muriel: «Atalanta, mi sono sentito desiderato». Zapata “intermediario”

Arrivano le prime parole di Muriel, nuovo acquisto dell’Atalanta. Ecco i motivi della scelta, tra l’entusiasmo del presidente e Zapata

Luis Muriel è un nuovo giocatore dell’Atalanta. Il giocatore ha rivelato i motivi della scelta ricaduta sul club orobico.

Ecco le sue prime parole riportate dall’Ansa:«Il presidente Percassi e il mister Gasperini mi hanno trasmesso entusiasmo da subito. Per me sentirmi desiderato è stato molto importante. Duvan Zapata è innamorato di Bergamo e dell’Atalanta, ultimamente in ritiro e in Copa America me ne ha parlato moltissimo».