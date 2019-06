Muriel Atalanta, l’attaccante colombiano ha scelto il numero di maglia

Muriel Atalanta, l’attaccante colombiano è pronto ad intraprendere la nuova avventura: scelto il numero di maglia

Giornata di ufficialità, quella di ieri, per Muriel all’Atalanta. L’attaccante colombiano, che in Nazionale ha rimediato un infortunio al ginocchio, è stato ufficializzato dal club orobico, che l’ha acquistato per 18 milioni di euro complessivi dal Siviglia. Visite mediche e firma sul contratto.

E nella giornata di ieri l’ex punta della Fiorentina ha scelto anche la casacca che indosserà la prossima stagione. Sul nerazzurro, infatti, campeggerà il numero 9, particolarmente evocativo per una punta. A cui i tifosi bergamaschi chiederanno ora reti a grappoli.