Luis Muriel commenta in zona mista l’amaro pareggio maturato all’Olimpico contro la Lazio. Le parole del colombiano

(-Dalla nostra inviata all’Olimpico) Tocca a Luis Muriel commentare il pareggio dell’Olimpico che lascia tanto amaro in bocca alla truppa di Gasperini, andata in vantaggio di tre gol nella prima frazione e poi raggiunta nella ripresa. Le parole dell’attaccante colombiano.

«Siamo molto arrabbiati per il risultato, avevamo le occasioni per chiuderla e non l’abbiamo fatto»