Muriel sul ritorno con il Lipsia: «Con la fase difensiva passeremo il turno»

L’attaccante dell’Atalanta Luis Muriel si è espresso sul ritorno con il Lipsia: «Con la fase difensiva passeremo il turno»

Al termine di Lipsia Atalanta, l’attaccante dei bergamaschi Luis Muriel ha parlato ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole.

MURIEL – «Il gol è molto bello, fa molto piacere. Mi sarebbe piaciuto di più se fosse servito per la vittoria. Ma anche un pareggio è molto importante, vista la squadra avversaria e come si era messa. La partita al ritorno ce la giocheremo. Quando gioco in mezzo, il mister mi chiede di essere il riferimento, ma per le mie caratteristiche tendo sempre a portarmi sulla sinistra per rientrare. Sono giocate che faccio spesso, e oggi è venuta bene. Gasperini ci farà vedere la partita e gli errori nei quali possiamo migliorare. Ci aveva parlato degli episodi della partita contro il Napoli. Lavoreremo per non avere più problemi così nelle prossime partite. Il Lipsia è una squadra forte, dobbiamo tenere il suo attacco, che è la loro parte migliore. Facendo una buona fase difensiva passeremo il turno».