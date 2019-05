Musacchio: «Bakayoko si è scusato. Ora la Champions»

Mateo Musacchio, difensore del Milan, ha parlato a pochi giorni dalla gara contro la Fiorentina. Ecco le sue parole

Mateo Musacchio tra presente e futuro. Il difensore del Milan ha parlato a Sky Sport, caricando la squadra in vista della gara con la Fiorentina: «Dopo un paio di settimane non buone è arrivata una vittoria non facile ma importantissima. Abbiamo un gruppo importante, che lavora. Abbiamo la stessa voglia di vincere. Mancano tre finali, dobbiamo pensare alla prima contro la Fiorentina».

Prosegue Musacchio: «L’Atalanta sta facendo bene ma noi dobbiamo fare il nostro lavoro. Dobbiamo vincere e pensare solo alla Firenze, ci sono in ballo 3 punti fondamentali. Loro arrivano da un momento complicato ma hanno qualità. Noi siamo un gruppo forte. Bakayoko-Gattuso? Baka è un grande giocatore e un grande ragazzo, si è scusato con tutti. Ora però pensiamo alla prossima partita, se non vinciamo sarà difficile arrivare in Champions».