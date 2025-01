Musah, partita disastrosa: due gialli in pochi minuti che lasciano il Milan in 10. Le pagelle nella debacle croata

Le pagelle di Yunus Musah, centrocampista del Milan, peggiore in campo nella sconfitta contro la Dinamo Zagabria: un espulsione evitabilissima rovina la serata

Il Milan esce a pezzi dopo la sconfitta contro la Dinamo Zagabria: si salva il solo Pulisic della squadra di Conceicao, tra i primi imputanti della debacle rossonera. Per il tecnico volano le insufficienze, con il giudizio del Corriere dello Sport che forse è il più calzante: «Mette in campo una squadra senza capo né coda. Sbagliata la scelta di Tomori terzino. I cambi, anche tattici, non aiutano. C’è da lavorare tantissimo, forse anche nei metodi, dato che niente funziona». In campo la critica è concorde: tanti malissimo, ma come Musah nessuno: la sua espulsione influenza la gara in modo decisivo e dannoso per i compagni. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4 – «Nervoso, mette in crisi il Milan con una doppia ammonizione evitabile in 39’. E la sceneggiata quando non vuole uscire è quasi peggiore».

CORRIERE DELLO SPORT 4 – «Nervoso dall’inizio col pallone e con la testa. Il giallo per proteste è evitabile, così come il secondo su Baturina. Di fatto, decide la partita».

TUTTOSPORT 4 – «Prende un’ammonizione stupida lasciandosi innervosire al 31’ e non contento ne prende una per gioco falloso 8 minuti dopo: disastroso».

CORRIERE DELLA SERA 4 – «Una prestazione sconcertante. Perde qualche pallone di troppo e anche le staffe: prima viene ammonito per principio di rissa con Misic, 8’ dopo nuovo cartellino per fallo plateale su Stojkovic. Cacciato al 39».

LA REPUBBLICA 3 – «Prende un’ammonizione perché fa il bulletto e un’altra perché non sa fare il difensore: una sciagura, ma nel modo di giocare non è mica molto meglio».