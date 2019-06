Mykolenko obiettivo concreto del Milan: il talento consigliato da Sheva

Vitalij Serhijovyč Mykolenko, terzino sinistro classe ’99, è un obiettivo concreto del Milan. Attualmente in forza alla Dinamo Kiev, Mykolenko ha già suscitato l’interesse delle grandi big d’Europa tra cui però il Milan si è posto subito in vantaggio grazie alla visita del suo procuratore Daniele Piraino in sede l’altro ieri e anche all’intercessione dell’ex leggenda Andrij Shevchenko, oggi Ct dell’Ucraina.

In questa stagione Mykolenko ha collezionato 35 presenze ufficiali con la bellezza di 5 assist e un gol. Mentre la sua valutazione oscilla tra i 6 e i 7 milioni di euro. A sottolineare ulteriormente la bontà della trattativa è una curiosità legata ad una vecchia intervista del ventenne ucraino che, allora convocato con le giovanili, aveva espresso il proprio sogno di giocare in un importante club italiano. Milan? Beh, se il suo idolo è Sheva ci sono pochi dubbi.