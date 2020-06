Nagelsmann sbotta su Werner: “Champions? Ora non conta un ca**o” – VIDEO

Julian Nagelsmann, allenatore del Lipsia, ha perso la pazienza sull’ennesima domanda riguardo a Timo Werner. Ecco la sua reazione

«Conto ancora su di lui per la Champions. Ho parlato spesso con lui e come si trova con noi, ma non negli ultimi mesi. Ho capito cosa desidera. Ho anche io che potrebbe non giocare con noi, ma al momento della Champions non me ne frega un ca**o, penso solo a qualificarmi per la prossima».