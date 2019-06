Nainggolan accoglie Lukaku: «Ci vediamo presto!» – FOTO

Radja Nainggolan dà un indizio social per l’arrivo di Romelu Lukaku in nerazzurro: ecco il messaggio del Ninja

Il calciomercato, si sa, di questi tempi corre anche sui social network e anche il minimo indizio pubblicato su un social potrebbe chiarire a che punto è una trattativa. Non è un mistero che l’Inter stia inseguendo da settimane Romelu Lukaku, vero sogno di mercato nerazzurro e che punti sull’amicizia di Radja Nainggolan (compagno di Nazionale) per convincerlo.

E il Ninja ci sta provando, come dimostra l’ultimo commento pubblicato sotto la foto dell’attaccante dello United. Un «Ci vediamo presto» che ha mandato in fibrillazione i tifosi nerazzurri, in attesa di sviluppi felici nella trattativa.