Nainggolan al Cagliari, ufficiale: il comunicato dell’Inter

Nainggolan torna al Cagliari: arriva l’annuncio dell’Inter sulla cessione del centrocampista belga alla società sarda

«FC Internazionale Milano comunica la cessione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020 del centrocampista Radja Nainggolan al Cagliari Calcio».

Con questo comunicato ufficiale l’Inter conferma il trasferimento di Radja Nainggolan al Cagliari. Il belga torna nel capoluogo sardo dopo 5 lunghi anni.

Il Ninja non vede l’ora di scendere in campo per riscattarsi, dopo che Antonio Conte e i vertici del club nerazzurro hanno deciso di metterlo ai margini del progetto.