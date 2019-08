Nainggolan in partenza: «Cos’è successo con l’Inter? Starò sul c***o a qualcuno…»

Intercettato all’aeroporto di Malpensa in partenza per Cagliari, Radja Nainggolan ha rilasciato alcune brevissime battute

Radja Nainggolan è arrivato in questi minuti all’aeroporto di Malpensa dove si imbarcherà su un volo che lo porterà a Cagliari. Tra domani e lunedì sono previste le visite mediche e la firma sul nuovo contratto. Il Ninja ha rilasciato alcune brevi battute ai giornalisti presenti. Ecco le parole riportate da Fcinternews

CAGLIARI – «Cosa dico ai tifosi sardi? Sto arrivando. Sono molto felice di tornare. Tra tutte quelle che dovevo scegliere ho scelto Cagliari, avevo altre offerte. Perchè Cagliari? È il centenario, cerchiamo di portarla in alto»

INTER – «Se voglio dire qualcosa ai tifosi dell’Inter? Che devo dire, ho cercato di fare parlare il campo. Se mi sono sono sentito cacciato? No, sono sereno. Ho altri due anni di contratto dopo questo, magari con l’Inter l’esperienza non è finita. Non so dire cosa è successo, magari starò sul c***o a qualcuno. Non so…»