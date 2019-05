Nainggolan deluso: «Inter, speravo di poter dare di più»

Radja Nainggolan, centrocampista dell’Inter, ha parlato della sua stagione e del gap esistente con la Juventus. Le sue parole

Intervistato da quotidiano belga Het Nieuwsblad, Radja Nainggolan ha parlato in questi termini della sua prima stagione all’Inter.

STAGIONE – «Speravo di portare un contributo maggiore alla squadra, ma il gruppo ha fatto bene quest’anno e siamo vicini a raggiungere il nostro obiettivo di conquistare un posto in Champions League. Champions? Quest’anno stanno usciti troppo presto, però eravamo in un gruppo dal quale sono uscite due semifinaliste come Barcellona e Tottenham».,

ROMA E INTER – «Non c’è molta differenza; entrambe stanno cercando di ridurre il loro gap dalla Juventus con un gioco bello, di tipo offensivo. La stessa cosa sta provando a fare il Milan».