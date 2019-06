Nainggolan Torino, ecco cosa ha rivelato il presidente Cairo all’uscita da un hotel a Milano. Nella mattinata rumors sulla trattativa

Nella mattinata sono circolate voci su una probabile trattativa tra Inter e Torino per portare in granata Radja Nainggolan. La notizia sembrava una delle tante bombe di calciomercato destinate a sgonfiarsi in poche ore.

Nainggolan non rientrerebbe nei piani di Conte. Urbano Cairo, intercettato dai microfoni di Sportitalia ha rivelato: «No, non ne abbiamo mai parlato». Parole di circostanza o chiusura definitiva?