Nandez Cagliari, l’agente: «Tutto fatto col Boca, può partire se…»

L’agente di Nandez avvicina il giocatore al Cagliari: novità importantissime sull’obiettivo di mercato di proprietà del Boca Juniors

Nahitan Nandez è a un passo dal Cagliari. Ad affermarlo è l’agente dell’uruguaiano, Pablo Bentancur a Sport890.

Ecco le parole sull’obiettivo di mercato dei sardi: «Abbiamo un accordo preliminare con il Cagliari Calcio per Nandez, tutto fatto con il Boca Juniors per partire in questa sessione di mercato. Se invieranno per iscritto ciò su cui ci siamo accordati, l’affare si farà».