Nandez Cagliari, nuovi problemi: affare in fase di stallo

Nuova frenata nell’affare Nandez-Cagliari. Il giocatore del Boca Juniors non può ancora arrivare in Italia: le ultime

Sembrava essersi risolta la trattativa tra Boca Juniors e Cagliari per Nandez ma l’affare avrebbe subito una nuova frenata. Secondo quanto riferito nella notte da Radio Continental in Argentina, al momento l’affare è in una nuova fase di stallo.

Colpa, secondo gli argentini, della documentazione inviata dai sardi: alcune condizioni scritte nel contratto non corrisponderebbero agli accordi verbali presi dalle due società. Si continua a trattare.