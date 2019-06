Nani su CR7: «Anche in Serie A si è dimostrato il migliore al mondo» – VIDEO

Nani ha speso parole d’oro per il suo compagno di Nazionale e amico Cristiano Ronaldo: «Continua a essere il migliore al mondo»

28 gol in 43 presenze per Cristiano Ronaldo nella sua prima esperienza in Italia. Una stagione positiva per quanto riguarda lo score personale del portoghese, meno per gli obiettivi di squadra. Anche in un campionato difficile, tattico e difensivo come quello italiano CR7 ha dimostrato di essere il migliore al mondo.

Come conferma il suo compagno di Nazionale ed ex biancoceleste Nani, il quale spende parole d’oro per Ronaldo descrivendolo come migliore al mondo senza bisogno di alcuna discussione.