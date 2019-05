Ancelotti ha già disegnato il centrocampo del futuro. Ecco cosa succederà a Diawara, Ruiz, Allan e Zielinski

Il valzer delle panchine in Serie A potrebbe aprire scenari imprevedibili: tuttavia Carlo Ancelotti dovrebbe rimanere nel suo Napoli, come ha dichiarato il tecnico ex Milan nella conferenza stampa di ieri sera. Nel corso di questo campionato, Ancelotti ha lavorato sulla prossima stagione, individuando alcuni punti fermi nel suo 4-4-2.

Il centrocampo degli azzurri è così composto: Diawara, Allan, Fabian Ruiz, Piotr Zielinski. Fresco di rinnovo, il polacco vuole diventare il nuovo Hamsik e sarà il punto fermo del Napoli che verrà. Medesimo discorso per Fabian Ruiz, autore di una stagione da protagonista e a cui Ancelotti affiderà le chiavi della mediana. A rischiare, per motivi diversi potrebbero essere Allan e Diawara. Il primo che potrebbe essere sacrificato da De Laurentis per intervenire sul mercato, il secondo, invece, poco utilizzato da Carletto, potrebbe decidere di giocarsi le sue carte altrove.