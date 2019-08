Napoli, Ancelotti: «Il mercato mi scoccia. Si deve migliorare per vincere»

Napoli, Carlo Ancelotti sulla sua squadra: «Stiamo valutando situazioni sul mercato. Vogliamo migliorare per vincere»

Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue dichiarazioni sui partenopei:

«Sono tranquillo e lo sarò fino al 2 settembre. Il mercato lungo un po’ mi scoccia, ma ormai mi sto abituando. Il calcio sta cambiando e, in qualche modo, bisogna adeguarsi. Stiamo valutando tante situazioni, ne ha parlato anche il presidente, ha spiegato dell’operazione Pépé che non siamo riusciti a definire. Insomma, la volontà di migliorare la squadra c’è in tutti noi, perché vogliamo vincere».