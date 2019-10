Napoli, Ancelotti non fa sconti a nessuno: Ghoulam escluso dai convocati per la trasferta di Champions a Salisburgo

Ancelotti non fa sconti a nessuno. E così, dopo la tribuna per Insigne nell’ultima trasferta in Champions League, anche la gara di Salisburgo ha fatto la propria vittima in casa azzurra.

Il terzino Ghoulam, infatti, è stato escluso dalla lista dei convocati per la sfida in casa della rivelazione Red Bull. Una scelta del tecnico che – secondo Il Corriere dello Sport – non considera il suo rendimento al top: ormai è un caso.