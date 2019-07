Napoli, Ancelotti ora tenta l’all-in. Il mercato giusto per lo scudetto

Napoli, Ancelotti all’attacco. Il tecnico spera nel mercato corretto per andare a lottare testa a testa con la Juventus. Si attende James

Inutile nascondersi, il prossimo obiettivo del Napoli non può che essere lo scudetto. Lo sa Carlo Ancelotti, ben consapevole dello strapotere della Juventus, ma pronto a provarci. Perché dopo l’anno di “rodaggio” in ambito partenopeo, adesso certi meccanismi sono conosciuti meglio e quindi più facili da gestire. In tal senso ci sono innanzitutto da limare 11 punti di distacco sui bianconeri, non pochi.

È qui che subentra il mercato. Decisivo, se si vuol fare quel passo in più per andare a competere. L’acquisto di Manolas è giù un bel segnale: accaparrarsi un centrale forte e ambito non è cosa da tutti i giorni. Con Koulibaly formerà una coppia ben affiatata. Adesso spazio alle grandi manovre: James Rodriguez rimane il sogno. La differenza tra domanda e offerta ancora persiste, ma allo stesso tempo c’è ottimismo. Poi toccherà ad Ancelotti, c’è una Vecchia Signora da insidiare.