L’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, al termine del match vinto contro il Cagliari analizza l’episodio più discusso spezzando una lancia in favore del VAR

Intervenuto in conferenza stampa al termine della gara vinta dai suoi per 2-1 contro il Cagliari nei minuti di recupero, l’allenatore partenopeo Carlo Ancelotti ha cercato di spegnere il fuoco delle polemiche spezzando anche una lancia in favore del VAR, molto criticato per la decisione presa in merito al rigore.

Queste le sue dichiarazioni: «Calcio di rigore veramente difficile da valutare, anche con il VAR. Durante la stagione capitano diversi episodi controversi e mai si saprà davvero cosa è successo. Come contro la Juventus dove ancora non si è capito se realmente Meret ha toccato Ronaldo. Purtroppo sono decisioni che vanno prese. A volta ti penalizzano ed altre ti favoriscono».