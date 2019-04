Napoli, Ancelotti scuote gli azzurri dopo Empoli: «Sono arrabbiato con voi!»

Ancelotti a muso duro coi giocatori dopo la sconfitta con l’Empoli. La carica del mister in vista di Napoli-Genoa

Carlo Ancelotti ha spronato la squadra dopo l’inaspettata sconfitta per mano dell’Empoli. Il tecnico del Napoli ha affrontato la squadra a muso duro, reclamando una reazione immediata in vista del match contro il Genoa.

Ecco le parole di Ancelotti, che non è stato tenero con i suoi ragazzi. Ecco il virgolettato riportato dal Corriere dello Sport:«Voi lo sapete che io sono arrabbiato con voi per come abbiamo giocato e io so che voi siete arrabbiati con il vostro allenatore per il modo in cui ha preparato quella partita. Ora andiamoci ad allenare».

Il Napoli ha bisogno di una vittoria per arrivare alla sfida contro l’Arsenal con la giusta condizione mentale, ma anche per evitare la vittoria dello scudetto della Juventus in questa giornata di campionato. I bianconeri conquisterebbero il trofeo solo in caso di vittoria del Genoa.