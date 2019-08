Napoli, ancora De Laurentiis: «Lukaku? Sì, ne ho parlato con Pastorello»

Il Napoli ha effettuato un sondaggio per Romelu Lukaku. A confermare le indiscrezioni è Aurelio De Laurentiis

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato delle voci sull’interessamento per Romelu Lukaku. Ecco le sue parole a Sky Sport: «Ho telefonato a Pastorello per parlare di Romelu Lukaku».

Ancora De Laurentiis: «Gli ho chiesto se va o non va alla Juve e se fosse un giocatore perfetto per il Napoli. Lui ha detto sì, no, forse. Poi tutto il resto fa parte del gioco, con loro che fanno uscire queste voci anche per aumentare la richiesta d’ingaggio con altri club».